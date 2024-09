Com volta de Bellingham, Real Madrid divulga relacionados para estreia na Liga dos Campeões

O Real Madrid divulgou na manhã desta segunda-feira a lista de relacionados para a partida de estreia na Liga dos Campeões, contra o Stuttgart. As grandes novidades na lista são as presenças de Bellingham e Tchouaméni, que se recuperaram de lesão e voltam a ficar à disposição de Carlo Ancelotti.

Bellingham vem desfalcando o Real Madrid há cerca de um mês, por conta de uma lesão no músculo plantar da perna direita. Já Tchouméni sofreu um problema no pé esquerdo no começo deste mês durante um treinamento na seleção francesa.

Quem também aparece na lista é o atacante Endrick, que terá a chance de fazer sua estreia na Liga dos Campeões. Os brasileiros Rodrygo, Éder Militão e Vini Jr. também estão relacionados.

Por outro lado, Camavinga, Ceballos, Alaba e Brahiam Díaz são desfalques por conta de lesões. Real Madrid e Stuttgart se enfrentam no Santiago Bernabéu nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

Veja todos os 19 relacionados

Goleiros: Courtois, Lunin e Fran González

Defensores: Carvajal, Éder Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger e Mendy

Meio-campistas: Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni e Arda Guller

Atacantes: Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrygo e Endrick.