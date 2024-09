Piastri destaca "grande esforço" por vitória no Azerbaijão

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo (15), nas ruas de Baku, com o atual campeão, Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, na quinta posição, atrás de seu principal rival pelo título, Lando Norris (McLaren), em quarto.

Completaram o pódio o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em segundo, e o britânico George Russell (Mercedes), terceiro.

Prova de que o campeonato está agora mais competitivo do que no início da temporada, e muito mais do que no ano passado com o grande domínio de Verstappen e da Red Bull, a vitória em Baku foi disputada por Ferrari, McLaren e pela escuderia austríaca, atual campeã mundial.

Pole position no Azerbaijão pela quarta vez consecutiva, Leclerc liderou a corrida até a 20ª volta (de 51), quando foi ultrapassado por Piastri.

O australiano segurou as tentativas de ultrapassagem do piloto da Ferrari até as últimas voltas.

"Fiz um grande esforço e lutei por 35 voltas", declarou Piastri após fazer uma das "melhores corridas" de sua carreira.

"A McLaren e Oscar fizeram um trabalho excepcional e foram melhores do que nós. Perdemos a corrida porque não defendi tão bem como poderia ter feito", reconheceu Leclerc.