Crias do Palmeiras figuram em lista de jovens mais experientes do mundo

O CIES Football Observatory divulgou nesta quarta-feira uma lista dos 30 jovens, de até 20 anos, mais experientes do mundo. Nela, aparacem dois atletas brasileiros, Endrick e Estêvão, ambos revelados no Palmeiras.

O centroavante do Real Madrid, de 18 anos, ocupa a terceira colocação no ranking, atrás somente do zagueiro Pau Cubarsí (2º) e do atacante Lamine Yamal (1º), os dois jogam pelo Barcelona. Já o ponta direita do Palmeiras, de 17 anos, ficou próximo do top 10 e se encontra na 11ª posição.

Entre os dez primeiros, estão diversos nomes conhecidos do futebol mundial, como Warren Zaire-Emery, do PSG, e Kobbie Mainoo, do Manchester United, que aparecem em quarto e quinto, respectivamente.

Os clubes que contam com mais atletas na lista são o Barcelona e o Paris Saint-Germain. Lamine Yamal (1º), Pau Cubarsí (2º) e Marc Bernal (29º) representam o time catalão. Enquanto Zaire-Emery (4º), João Neves (9º) e Désiré Doué (20º) são os jogadores do time parisiense.

Veja a lista dos 30 jovens mais experientes do futebol mundial: