Sergio Ramos e Kurzawa no Corinthians não existe, é assustador, diz Lavieri

O colunista Danilo Lavieri criticou no UOL News Esporte desta terça-feira (10) o apetite do Corinthians no mercado da bola em meio ao acúmulo de dívidas. Para ele, é assustador ver a diretoria do Timão pensando em Sergio Ramos e Kurzawa após o anúncio de Depay.

'Mundo imaginário': "O Augusto Melo vive num mundo imaginário para achar que o Corinthians pode bancar essas contratações, essas chegadas. Já não basta agora ter que confiar que o patrocinador vai pagar [o Depay] e vai cumprir o contrato até o final, sendo que há menos de dois meses os caras tiveram escândalo de patrocinador por conta de um laranja e agora há uma investigação em curso [contra a nova patrocinadora], com as dívidas do Corinthians aumentando, e aí você pensa em Sergio Ramos e Kurzawa, é realmente um mundo imaginário, não faz nenhum sentido".

'É um negócio realmente assustador': "Já não fazia muito sentido com o Depay, aí depois vem o Carrillo, ter Sergio Ramos e Kurzawa é um negócio realmente assustador o que o Corinthians pensa em fazer, é um negócio completamente fora da realidade. Não existe o Corinthians pensar em fazer contratações assim, não faz sentido algum".

Mauro Cezar: Gaviões tem mais noção de gestão que a direção do Corinthians

Gaviões da Fiel parece ter mais noção de gestão que a diretoria do Corinthians, afirmou Mauro Cezar. Ele destacou que a torcida organizada está mais preocupada com as dívidas que os cartolas, já que traçou um plano para tentar quitar a Neo Química Arena.

Corinthians tentou, mas Depay não vai jogar a Copa do Brasil. Entenda

O Corinthians anunciou oficialmente a contratação do astro holandês Memphis Depay, mas não vai poder contar com ele na reta final da Copa do Brasil. Entenda por quê.

'CBF deveria ter vergonha de falar em Neymar!', detona Mauro Cezar

Mauro Cezar detonou o planejamento da CBF para acompanhar a reta final da recuperação de Neymar. Ele afirmou que a entidade deveria sentir vergonha de pensar no craque enquanto ele não estiver 100% fisicamente, já que o camisa 10 se machucou servindo à seleção.

Mauro Cezar critica Dorival: 'Promete final de Copa com base em quê?'

Mauro Cezar rebateu a declaração de Dorival Jr. de que a seleção brasileira estará na final da Copa do Mundo de 2026. "Com base em quê? Quem garante ele lá?", questionou o colunista do UOL.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.