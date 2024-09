Vitinho fala sobre evolução na Europa e chance de ir à Seleção Brasileira

Nesta quarta-feira, o lateral direito Vitinho foi apresentado pelo Botafogo, juntamente com o zagueiro Adryelson. O defensor, de 25 anos, assinou contrato até o fim de 2029.

Revelado pelo Cruzeiro, o jogador ganhou destaque na Europa, especialmente no futebol inglês, com o Burnley. Ele falou sobre a evolução no exterior e como pode facilitar a adaptação no Glorioso.

"Saí do Brasil como um jogador muito ofensivo e ao longo do tempo, já joguei em várias posições, sou um jogador que me adapto.Eu cheguei na Bélgica tive que mudar o meu jogo pelo estilo de jogo que a gente jogava, mais defensivo. Depois que eu fui para a Inglaterra, joguei em um time que tinha mais a bola, participava mais do ataque", comentou.

"Eu já venho acompanhando o Botafogo, já conversei com o mister (Arthur Jorge), os laterais que atacam, eu gosto, fico feliz. Minha adaptação no Botafogo vai ser fácil, é um time que gosta da bola, que quer propor o jogo", completou.

Assim como o Luiz Henrique, o lateral vê uma ida ao Botafogo como chance de ir à Seleção, mas foca primeiro no clube.

"A gente já vem acompanhando lá de fora como não só o Botafogo, mas como o futebol brasileiro vem crescendo. É claro, em especial o Botafogo, a gente sabe o que aconteceu no ano passado, tenho certeza que com o trabalho esse ano não vai acontecer. Venho primeiro pensando no Botafogo, no meu trabalho e com as consequências do meu trabalho, tenho uma chance na Seleção Brasileira", concluiu.

Nesta janela de transferências, o Botafogo anunciou oito jogadores: o zagueiro Adryelson, os laterais Vitinho e Alex Telles, o volante Allan, os meias Thiago Almada e Mohamed El Arouch e os atacantes Matheus Martins e Igor Jesus.