Deyverson é apresentado no Atlético-MG e se emociona

Nesta sexta-feira, por meio de uma coletiva de imprensa, o atacante Deyverson foi apresentado como a nova contratação do Atlético-MG para a sequência da temporada. Contratado junto ao Cuiabá, vai vestir a camisa nove, revelou desejo antigo de atuar no Galo e se emocionou ao contar sobre sua passagem pelo Dourado.

"A gente vem se paquerando há um tempo. Teve o Felipão, teve o Coudet e agora o Gabriel Milito. Fico muito feliz, isso quer dizer que meu trabalho está sendo bem feito e as pessoas estão vendo isso, não só o lado folclórico como as pessoas falam, mas sim o profissional. O cara que se dedica, não tem bola perdida", disse Deyverson.

"Foi um romance que, graças a Deus, deu certo. Hoje estou muito feliz aqui. Passei por um processo muito difícil, acho que vocês viram, eu e minha esposa choramos juntos, nos abraçamos, porque só eu sei esses três meses que passei com ela.", adicionou o atacante.

O atleta foi afastado do elenco do Cuiabá no mês de abril, de acordo com o clube, por motivos disciplinares, e ficou sem atuar por aproximadamente três meses: "Acho que sou um cara privilegiado por Deus. O que ele tem feito na minha vida é algo extraordinário, sou muito grato por ela estar do meu lado nesses três meses que eu passei, e ela sabe, lá no Cuiabá", afirmou.

"Mas Deus sabe de todas as coisas, hoje estamos aqui vivendo coisas que a gente vem pedindo a Deus todos os dias, e Deus me colocou num patamar que não estava nem nos meus sonhos viver isso. E hoje estou aqui vestindo essa camisa de grande peso, que é do Galo", completou.

Com 33 anos, o campeão Brasileiro (2018), da Libertadores (2021), da Recopa Sul-Americana (2022) e Paulista (2022) pelo Palmeiras, com direito ao gol do terceiro título continental do Alviverde, soma dez gols e sete assistências em 22 jogos na atual temporada.

Antes do confronto entre Atlético-MG e CRB, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Deyverson deu uma volta no gramado da Arena MRV e saudou os torcedores. Por já ter atuado com as cores do Cuiabá nas duas primeiras fases (contra Real Noroeste e Portuguesa-RJ), não poderá atuar pelo Galo nesta edição da competição.