'James Rodríguez foi péssimo negócio para o São Paulo', diz Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira afirmou no UOL News Esporte desta terça (23) que é preciso ser muito ingênuo para acreditar que James Rodríguez foi uma boa contratação para o São Paulo, como afirmou o presidente Julio Casares, em entrevista ao "Arquibancada Tricolor". Na avaliação do colunista do UOL, o meia colombiano "foi um péssimo negócio".

'Julio Casares não quer admitir que fez uma bobagem': "Quanto custou essa aventura? Não precisa dizer salário do jogador, mas quanto se investiu em comissão, luvas, salário, tributos: quanto o São Paulo terá gasto até o momento que quitar a dívida com o James nessa rescisão? Tem a turma do copo meio cheio, que é agenda positiva — não, mas vai economizar os salários até o fim do ano. Sim, mas quanto pagou até agora? Se ele tivesse dado algum retorno técnico, mas não deu nenhum, não fez nada, nenhum grande jogo. E não é novidade o James jogando bem na Colômbia e pouco participando por clube, isso era previsível. O presidente do São Paulo não quer admitir que fez uma bobagem, uma contratação pirotécnica, de vaidade, de um jogador controverso. O talento dele todo mundo sabe, mas em momento algum esteve a serviço do São Paulo esse talento".

'Tem que ser muito ingênuo para cair nessa conversa': "Foi um péssimo negócio, não tem narrativa que vá convencer, tem que ser um cara muito, muito ingênuo para cair nessa conversa. O torcedor do São Paulo minimamente atento vai dizer: 'opa, peraí, como é que pode isso?'. E lembrando: São Paulo não está numa situação financeira confortável, tem uma dívida que aumentou 20% esse ano e bateu R$ 856 milhões. Isso é absolutamente contraditório, o presidente fala nessa entrevista também que o São Paulo está em reconstrução, nunca vi um clube ser reconstruído aumentando seu endividamento num ano que aumentou receitas, porque ganhou Copa do Brasil, teve sucesso esportivo. Como é que é essa reconstrução?".

O que disse Julio Casares

Quando o James veio para o São Paulo, não esqueçam que o clube deu um salto de patamar, o São Paulo também ganhou com a contratação dele. Se não deixou um legado esportivo muito grande, trouxe o São Paulo para uma prateleira e veio junto o Lucas. Então um clube que repatria o Lucas e traz o James no mesmo momento, mostra a sua força de mercado e sua solidez. A contratação dele foi boa, pois ele provou com o título de melhor jogador da Copa América, e o São Paulo foi ativo nisso. Julio Casares, presidente do São Paulo

