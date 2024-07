Guardiola nega saída de Kevin De Bruyne do Manchester City

Nesta segunda-feira, o técnico Pep Guardiola negou em coletiva de imprensa a saída do meia Kevin De Bruyne ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e garantiu a permanência do belga no Manchester City.

"Kevin não vai embora", disse o treinador.

De Bruyne teve seu nome fortemente ligado a uma possível ida ao futebol árabe, porém deve permanecer nos Citizens. O atleta de 33 anos tem contrato válido com o time inglês por mais uma temporada, até o meio de 2025.

Follow our open training session live from North Carolina ?? https://t.co/w1HsSuxE81 ? Manchester City (@ManCity) July 22, 2024

Anteriormente, Kevin chegou a comentar sobre a possibilidade de jogar no Oriente Médio.

"Tenho dinheiro mais que suficiente. Mas se vier uma quantia absurda... isso também é para minha família, meus parentes, meus netos, meus bisnetos e meus amigos", afirmou ao jornal Het Laatste Nieuws, antes da derrota da seleção belga nas oitavas de final da Eurocopa para a França.

Guardiola ainda falou na coletiva desta segunda-feira sobre as mudanças no elenco para a temporada 2024/25.

"Se alguém sair, vamos conversar sobre isso e, claro, até o último dia (da janela de transferências) temos chances (de mudanças). Não descarto novos jogadores como opção, mas acho que há 85, 90, 95% de chance de termos o mesmo elenco", relatou.

O Manchester City já anunciou a contratação do ponta brasileiro Savinho, que estava no Girona. Além dele, também há rumores sobre a chegada do atacante Eberechi Eze, do Crystal Palace.