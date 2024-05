Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira publica vídeo em homenagem a Ayrton Senna: "Meu ídolo"

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira, em conjunto com o Verdão, um vídeo em homenagem a Ayrton Senna. A morte do ex-piloto de Fórmula 1 completa exatos 30 anos.

Fã de automobilismo, o português enxerga o tricampeão mundial como um ídolo e lembrou de momentos ao lado de sua família, quando assistia às corridas de Senna.

"O Ayrton Senna, para mim, lembra momentos em família absolutamente extraordinários. Uma pessoa que inspirou e me inspira, pela forma como ele encarava o esporte, a forma como ele era competitivo e a forma ele como se doava, se dedicava e amava aquilo que fazia. Alguém que realmente representa, para mim, aquilo que são os valores, não só do esporte e daquilo que é ser competitivo, mas também por tudo o que fazia e os valores que tinha de família. É uma pessoa que eu nunca conheci, mas é o meu ídolo", disse Abel Ferreira no vídeo.

Após a declaração do treinador, são mostradas imagens da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, no ano de 1985, no GP de Estoril, em Portugal, país do comandante alviverde.

A morte de Senna completou 30 anos nesta quarta-feira. O antigo piloto faleceu em um acidente na corrida de Ímola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. O brasileiro tem sido homenageado em diversos países durante o dia.

No ano passado, Abel Ferreira foi premiado no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, e recebeu um presente em referência a Ayrton. Ele ganhou uma estatueta do histórico piloto das mãos de Lalalli Senna, sobrinha do corredor, e ficou emocionado ao falar sobre sua admiração pelo brasileiro.