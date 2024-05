Grêmio e Operário só empatam em jogo morno pela Copa do Brasil

Com um time misto, o Grêmio fez um jogo de pouca inspiração contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, e os times não saíram do empate em 0 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O empate deixa o confronto aberto para a partida de volta. Grêmio e Operário voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), onde definem a classificação para a próxima fase.

O Grêmio tem o Criciúma pela frente. A equipe gaúcha recebe os catarinenses pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (5), às 16h (de Brasília).

O Operário volta a jogar no próximo sábado (4), quando enfrenta o Vila Nova-GO. As equipes se enfrentam em Goiânia, às 18h (de Brasília), pela Série B do Brasileirão.

Como foi o jogo

Mesmo sem ficar com a bola, o Grêmio foi mais perigoso no primeiro tempo. Enquanto o Operário trabalhava a bola, mas tinha dificuldades para criar chances reais, os tricolores chegaram com perigo algumas vezes durante a etapa inicial. Nos minutos finais, os comandados de Renato Portaluppi marcaram mais presença na área adversária, mas não conseguiram abrir o placar.

Renato mexeu, mas o Grêmio não melhorou no segundo tempo. O Operário continuou a controlar a posse de bola e criou a melhor chance do jogo. Nos minutos finais, o ritmo do jogo caiu muito e o empate sem gols se manteve até o fim.

Lances importantes:

Rafael Santos! Aos cinco minutos, Cristaldo cobrou escanteio e Gustavo Martins cabeceou na segunda trave. O goleiro do Operário saltou e fez boa defesa no cantinho.

Defendeu! Aos 23, Everton Galdino fez boa jogada individual pela esquerda, invadiu a área e bateu forte na direção do gol. Bem colocado, Rafael Santos colocou para escanteio.

Na rede pelo lado de fora! Diego Costa deu bom passe para Cristaldo e bateu de chapa. A bola passou muito perto.

Na trave! Aos 18 minutos, Cássio Gabriel invadiu a área pela direita e levantou na segunda trave. Maxwell cabeceou firme para baixo, mas acertou a trave de Caíque!

FICHA TÉCNICA

Operário-PR 0 x 0 Grêmio

Competição: Copa do Brasil - Jogo de ida da 3ª fase.

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

Data e horário: 30 de abril de 2024 (terça-feira), às 20h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Cartões amarelos: Willian Machado e Rafael Guanaes (OPE); Diego Costa, Dodi, Villasanti (GRE)

Operário-PR: Rafael Santos; Pacheco, Willian Machado, Alemão e Pará (Lucas Hipólito); Vinicius Diniz (Pedro Lucas), Rodrigo Lindoso e Dudu Scheit (Cássio Gabriel); Felipe Augusto (Maxwell), Marcelo Cirino (Guilherme Pira) e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

Grêmio: Caíque; João Pedro (Edenílson), Gustavo Martins, Natã e Zé Guilherme; Pepê (Dodi), Villasanti e Cristaldo (Nathan Fernandes); Everton Galdino, Gustavo Nunes e Diego Costa (JP Galvão). Técnico: Renato Portaluppi.