Pavio curto: Rival do Inter virou técnico aos 29 anos por causa de expulsão

Adversário do Inter nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), pela Sul-Americana, o técnico Guillermo Duró, do Delfín-EQU, tem fama de pavio curto. Tanto que sua transição de jogador para técnico veio por causa de uma suspensão após uma expulsão, quando tinha só 29 anos.

O que aconteceu

Duró era jogador do Atletico Ituzaingó, da Primera C, equivalente à quarta divisão argentina. Antes, tinha passado por clubes como San Miguel, Almirante Brown e Aldovisi, todos em seu país.

Na partida contra o Campana, pela temporada 1998/1999, em que sua equipe perdeu por 3 a 2, Duró foi expulso por 'jogo brusco' pelo árbitro histórico Javier Castrili. E ali o destino começou a agir.

A queda significou a demissão do técnico Ernesto Torres e uma dura punição para o lateral: foram cinco jogos de suspensão.

A direção do clube pediu para Duró comandar o time até que um novo técnico fosse contratado, e ele topou o desafio. Afinal, teria que ficar fora de campo por um longo período.

O que ninguém esperava era que ele conquistaria seis vitórias seguidas como treinador logo em sua primeira oportunidade. Assim, ele mudou seu contrato de trabalho, passando de jogador a técnico — de forma definitiva — com só 29 anos.

Naquele ano, por pouco o Iguazaingó não subiu de divisão, chegando até a final do torneio contra o Colegiales.

Histórico de cartões

A fama de cabeça quente acompanha Duró desde os tempos de atleta. Em sua trajetória há um vasto repertório de lances duros e expulsões.

Como treinador, o destempero ainda é característico. Quando treinava o Deportivo Cuenca, foi suspenso por quatro jogos por quatro jogos por declarações sobre o campeonato local. Neste ano, porém, está mais tranquilo, segundo a imprensa equatoriana.

A carreira como técnico, depois do início repentino, seguiu no Defensores de Belgrano (ARG) e chegou ao Equador, no Cuenca, primeiramente como auxiliar, depois como técnico. Ele ainda comandou o Independiente José Terán (EQU), o Temperley, o Estudiantes de Caseros e o Deportivo Riestra, todos na Argentina.

No Delfín desde 2023, chegou a ficar um ano invicto em casa e foi eleito um dos melhores treinadores do país na temporada passada. No entando 2024 não tem sido tão bom assim, pois sua equipe é apenas o 14º colocado entre 16 times no Equatoriano.