O Botafogo venceu a primeira na Fase de Grupos da Libertadores. Os alvinegros fizeram 3 a 1 no Universitario, do Peru, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros seguem na lanterna do grupo D, com três pontos, mas entrou na briga pela classificação. Já os peruanos seguem com quatro unidades na segunda colocação.

O Botafogo construiu a vitória com gols no segundo tempo. Eduardo foi o destaque da partida, com dois tentos. Luiz Henrique também marcou para os alvinegros. Olivares descontou para o Universitario.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe a LDU-EQU, no dia 8 de maio, no Nilton Santos. No dia anterior, o Universitario encara o Junior-COL, em Lima.

O jogo

O Botafogo começou a partida tentando pressionar o Universitario. Os alvinegros chegaram a balançar a rede aos 12 minutos, com Junior Santos. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do atacante.

O Universitario apostava nas bolas longas. Em uma delas, Edison Flores pegou de primeira, de longe, e viu a bola passar muito perto da trave. O Botafogo respondeu em cobrança de escanteio que Luiz Henrique cabeceou perto do gol.

Após um período sem emoção, os donos da casa quase marcaram, aos 35 minutos. Luiz Henrique cruzou para Savarino, que se esticou para fazer a finalização. A bola quase encobriu Britos, que espalmou e ainda viu a bola bater no travessão. Depois disso, o Botafogo voltou a ter dificuldade na criação de jogadas e foi para o intervalo com o empate sem gols no placar.

No segundo tempo, o Botafogo veio com uma postura ofensiva e foi recompensado com um minuto. Eduardo aproveitou passe de Junior Santos e só empurrou para a rede.

O Universitario foi obrigado a avançar e quase empatou em cabeceio de Riveros. No entanto, o Botafogo respondeu em grande estilo aos 11 minutos. Luiz Henrique recebeu passe na área, driblou o goleiro e marcou um belo gol no Nilton Santos.

Com a vantagem, os cariocas diminuíram o ritmo e passaram a administrar a partida. O Universitario esboçou uma pressão e pouco incomodou os alvinegros.

Nos minutos finais, o Botafogo chegou ao terceiro gol nos acréscimos, com Eduardo. O Universitario ainda teve tempo de descontar, com Olivares.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 3 X 1 UNIVERSITARIO-PER

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 24 de abril de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)



VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartões amarelos: John e Hugo (Botafogo); Saravia, Perez Guedes, Celi e Valera (Universitario)

GOLS

BOTAFOGO: Eduardo, a 1 e 46min do segundo tempo; Luiz Henrique, aos 11min do segundo tempo

UNIVERSITARIO: Olivares, aos 47min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Damián Suárez (Mateo Ponte), Bastos (Alexander Barboza), Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Gregore; Jefferson Savarino, Luiz Henrique (Romero), Tiquinho Soares (Eduardo) e Júnior Santos



Técnico: Artur Jorge

UNIVERSITARIO: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros e Marco Saravia; Rodrigo Ureña, Marco Pérez Guedes (Celi), Jorge Murugarra (Concha), Andy Polo (Ancajima) e Segundo Portocarrero; Alex Valera (Dorregaray) e Edison Flores (Olivares)



Técnico: Fabián Bustos