Duas cenas marcantes mostram a mudança na vida de Jin em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (31) de "Volta por Cima" (Globo), Jin (Allan Jeon) recebe fãs na loja de Madalena (Jessica Ellen).

O rapaz sofre com o afastamento de Tati (Bia Santana), e a própria irmã o aconselha a dar uma lição na moça durante sua live.

No final desse capítulo, a produtora de Jin o convida para voltar a Seul, representando uma mudança grande na trajetória do personagem.

Jin Kwon (Allan Jeon) e Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Thais Magalhães/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Madalena repreende Jão por beijá-la. Violeta questiona a médica sobre a data do resultado do exame de DNA. Bernardo conta para Silvia sobre o atentado, e Yuki desconfia de Gerson. Doralice revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar.

Edson acerta com Jão e Neuza a data para o jantar em sua casa. Violeta fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Rodolfo questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. Rosana é hostil com Jão.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.