Bíblica ou turca? Veja as novelas cotadas para substituir 'Força de Mulher'

"Força de Mulher", novela turca exibida na Record, está prevista para terminar em junho deste ano. Escolher outra produção da Turquia poderia ser uma ótima pedida para manter a adesão do público na faixa. Contudo, há uma novidade bíblica em curso, que deve ficar pronta a tempo de substituir a atual trama gringa.

Possíveis substitutas

"Paulo, o Apóstolo", produzida pela própria Record é a substituta praticamente certa. A nova produção bíblica está em fase de gravações e será disponibilizada primeiro na Univer Vídeo. De acordo com o colunista Flávio Ricco, a trama inédita deve entrar no ar logo após "Força de Mulher", na primeira semana de julho. No entanto, não há uma confirmação oficial. "Paulo, o Apóstolo" será protagonizada por Murilo Cezar.

Murilo Cezar é o protagonista de 'Paulo, o Apóstolo' Imagem: Reprodução/Instagram @murilo_cz

Yargi: Segredos de Família (2021-2024) pode ser outra alternativa se a ideia for um folhetim turco. A produção tem sido muito assistida pelos brasileiros no streaming —hoje está disponível na Max. Forte candidata à exibição na TV aberta, ela narra a história de uma advogada de defesa e um promotor que pensam diferente, mas precisam se unir para solucionar um homicídio. É vencedora de um Emmy (2023).

'Yargi: Segredos de Família" pode ser vista no Brasil Imagem: Reprodução/Internet

Minha Menina (2018-2019) é outra opção gringa que pode ser considerada. Também disponível na Max, ela conta com 92 episódios e é uma das novelas turcas mais queridas dos brasileiros, sendo uma das opções interessantes para entrar no horário nobre da Record. Também está sendo exibida no canal TNT Novelas. A história gira em torno da saga de Öykü Tekin Göktürk, uma menina de oito anos, em busca de seu pai após descobrir que tem uma doença rara.

Cena da novela turca 'Minha Menina' Imagem: Reprodução

"Iludida" (2020-2022) também está no páreo. É uma opção turca mais pesada do que as outras, mas ainda assim poderia ser exibida na faixa noturna da Record no lugar de "Força de Mulher" ou em outra ocasião. Na série, que tem duas temporadas, Asya, profissional bem-sucedida, vive uma vida aparentemente tranquila e feliz com o marido e filho até que ela encontra um fio de cabelo estranho no cachecol do parceiro e começa a viver um inferno. Também está disponível na Max.