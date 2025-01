Quarto secreto e paredão quádruplo; a dinâmica da semana no BBB 25

Antes da terceira Prova do Líder, no BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt anunciou que o reality vai ganhar um Quarto Secreto e a próxima eliminação será individual.

O que aconteceu

Como anunciado na última terça-feira (28), Edilberto e Raissa foram a última dupla eliminada no jogo. Com isso, Tadeu explicou como vai ser a formação do terceiro paredão.

Eles lá dentro vão formar um paredão com duas duplas, achando que continua a eliminação em dupla. Nós, aqui fora, sabemos que vai ser individual, você vai votar para eliminar uma pessoa. Tecnicamente vai ser um paredão quádruplo. Tadeu

O jogador mais votado será eliminado. Já sua dupla irá para um Quarto Secreto. O apresentador explicou que, ao seu retorno, ele estará imune.

Quinta-feira (30)

Prova de resistência para definir o líder.

Sexta-feira (31)

A dupla líder vai colocar 3 duplas na mira.

Sábado (1º)

Prova do Anjo.

Domingo (2)

Imunes: Eva e Renata mais a dupla imunizada pelo anjo.

Emparedados: líderes emparedam uma dupla, a casa vota e as 2 duplas que mais receber votos vão para o paredão. Em consenso, as duas duplas darão um contragolpe.

Bate e Volta: 3 duplas jogam e 2 se salvam.

Terça (4)

O mais votado para sair é eliminado e sua dupla vai para o Quarto Secreto.

