Como liberar espaço no celular? Essas são as oito soluções mais eficientes

Incomodado com a falta de espaço no armazenamento do celular? Quando isso acontece o aparelho deixa de funcionar adequadamente, apresenta lentidão, os aplicativos começam a travar e o sistema impede que atualizações essenciais sejam feitas.

Como resolver?

Liberar espaço na galeria. A memória interna do celular muitas vezes fica comprometida pelo acúmulo de imagens ou vídeos, que consomem muito espaço. Por isso é essencial remover os que já não têm mais importância para você.

HD externo ou nuvem. Outra opção é transferir suas fotos e vídeos para um computador, um HD externo ou serviço de armazenamento em nuvem. Essas soluções são cruciais para recuperar memória no seu dispositivo.

Limpar o cache dos apps. É importante fazer isso para liberar espaço no celular, especialmente em relação a aplicativos de redes sociais e serviços de streaming. Essa prática pode tornar o smartphone mais ágil, facilitando o carregamento de páginas e reduzindo a lentidão e aqueles desconfortáveis 'travamentos'.

Desinstalar aplicativos raramente usados. Já se deu conta daquele app que você nunca acessa? É hora de refletir se realmente compensa mantê-lo no celular. No fim das contas, ele pode estar ocupando espaço desnecessariamente.

Arquivos grandes. Além de fotos e vídeos, como já mencionado, é sempre aconselhável eliminar áudios longos que não têm nenhuma utilidade. Eles costumam estar armazenados nas pastas de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo.

Pente-fino nos games. Para os usuários que gostam de instalar jogos no celular, é importante revisar os jogos que se tornaram menos interessantes e desinstalá-los para liberar espaço no dispositivo.

Excluir documentos e outros tipos de arquivos. Esses itens também ocupam memória no celular. Portanto, faça uma inspeção nas pastas do armazenamento interno e verifique a possibilidade de apagar tudo que já não é mais de seu interesse, principalmente as pastas de aplicativos que já foram desinstalados do smartphone.

Cartão microSD. A utilização de um cartão microSD ampliará a capacidade de armazenamento do smartphone, sendo uma alternativa ideal para quem precisa urgentemente de mais espaço e não tem tempo para excluir arquivos.