'Giovanna e Renata se batendo': Diego se assusta com gritos no BBB 25

Diego Hypolito comentou sobre a ação realizada por um patrocinador do BBB 25 (Globo). O atleta afirmou que, ao ouvir gritos, pensou que Giovanna e Renata estavam brigando.

O que aconteceu

Em um papo com Daniele, Thamiris, Vitória e Delma, Diego relembrou a dinâmica ocorrida no começo da tarde de quinta (30). Na ocasião, luzes piscaram, sons foram emitidos e todas as portas foram travadas.

O atleta comentou: "A primeira coisa que eu pensei foi: 'Acho que a Giovanna e a Renata estão se batendo'. Na minha cabeça, eu tinha certeza."

Rindo, Delma concordou e disse: "Foi tanto grito, misericórdia!"

Quando tudo aconteceu, os participantes pensaram que o líder Diogo havia acionado algum botão da Central do Líder. Apenas depois eles perceberam que se tratava de uma ação patrocinada.

