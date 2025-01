Thelma Assis critica pressão estética: 'Saúde mental deteriorando'

Thelma Assis criticou a pressão estética nas redes sociais e falou sobre a busca por padrões de beleza irreais.

O que aconteceu

A ex-BBB criticou a automedicação e reforçou a importância de priorizar a saúde física e mental. "Essa pressão estética cada vez mais tá em voga, né, ainda mais agora com esses medicamentos que tão na moda. As pessoas vão lá, dão um doutor Google, doutor TikTok, começam a se automedicar. Eu, como médica, sempre gosto de passar a mensagem de que a gente tem que ter um corpo saudável", disse na Noite da Aclamação, em Salvador, ao O Globo.

A médica acrescentou que é importante se sentir bem consigo mesma, sem seguir padrões impostos pela sociedade. "Independente do que você faça, atividade física, você vai buscar a sua saúde. Seja ela a sua saúde física ou seja ela a sua saúde mental, quando você se olha no espelho e se sente bem. Eu acho que esse é o que me guia e eu acho que é o que a gente tem que passar de mulher para mulher e não ficar se pressionando, se cobrando, porque aí a saúde mental acaba deteriorando cada vez mais".

Thelma contou que já recebeu comentários negativos sobre sua aparência. "Eu sempre fui mais magrinha, já tive... A gente sabe, né, que a pressão estética recai sobre outros corpos, mas eu também já tive isso de 'as perna fina no samba', todo esse lance, e assim, nunca me importei".