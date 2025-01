Qual a internet mais rápida do Brasil? Prêmio reúne os melhores serviços

Para auxiliar na escolha de um serviço de internet banda larga, o Prêmio Melhor Escolha 2025 divulgou os melhores provedores do Brasil em 2024.

Melhor provedor nacional

A Vivo foi destaque na premiação como a internet banda larga mais rápida do Brasil, com uma média de 153 Mega. O provedor lidera em seis estados: Alagoas, Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins. Na sequência, aparecem as operadoras Oi (144 Mega) e TIM (131 Mega).

A premiação também mostrou um crescimento na velocidade média da internet brasileira. De 2023 a 2025, a velocidade foi de 79 Mega para 123 Mega, um aumento de 55%. Segundo o site Melhor Escolha, isso se dá principalmente pela expansão de serviços que utilizam fibra ótica pelo país.

Estado com a internet mais rápida

A operadora Amigo Internet foi a campeã da premiação estadual, atingindo uma média de 189 Mega no Mato Grosso. Na sequência, a Claro atingiu a média de 178 Mega no Distrito Federal e a Vivo chegou à média de 177 Mega em Tocantins. Na outra ponta, Roraima teve a campeã com a menor média entre os estados, com a Oi chegando a 93 Mega.

Ranking por estado

Veja a seguir o ranking de operadoras com a maior velocidade em cada estado.

Acre:

Sem fronteiras Oi Claro

Alagoas:

Vivo Oi Brisanet Claro

Amapá:

Oi Claro Você Telecom Web Flash

Amazonas:

Fiber Network Intlink Wire Telecom TIM Vivo Claro Oi

Bahia:

Claro TIM Oi Vivo HE-NET ITS Brasil

Ceará:

Claro Vivo Brisanet Oi Alares Giga+ Fibra

Distrito Federal:

Claro Oi Vivo Age Giga+ Fibra TIM Allrede

Espírito Santo:

Giga+ Fibra Oi Vivo Claro

Goiás:

Vivo WGO LinQ Telecom Vero Oi Claro TIM Allrede

Maranhão:

Júpiter Internet ATEX Telecom Oi Claro

Minas Gerais:

Algar Telecom Vivo Oi Blink Telecom Sempre Internet Claro Valenet Vero Alares

Mato Grosso:

Amigo Internet Vivo Oi Claro Nave Net GigaByte Telecom

Mato Grosso do Sul:

Via Parque Vivo Oi Giga+ Fibra Claro DigitalNet

Pará:

SEA Telecom Claro Wlan Fibra Oi Vivo

Paraíba:

Oi Alares Vivo Claro Brisanet Proxxima

Pernambuco:

DTEL TIM Oi Brisanet Vivo Claro

Piauí:

Vivo Oi Ora Telecom G3 Telecom Giga+ Fibra Claro VirteX Telecom

Paraná:

Oi Giga+ Fibra Vivo Claro MHNET Ligga

Rio de Janeiro:

Vivo Oi Giga+ Fibra TIM Claro

Rio Grande do Norte:

Proxxima Alares Brisanet Oi Claro TCM Telecom

Rondônia:

SpeedTravel Oi Brasil Digital Globofiber Claro

Roraima:

Oi Allfiber RoraimaNet

Rio Grande do Sul:

Vivo Sebratel Oi Unifique Claro Osirnet Vero MHNET

Santa Catarina:

Oi Claro Vivo Unifique Vero MHNET

Sergipe:

Claro Oi Vivo Minas Telecom Netiz Giga+ Fibra

São Paulo:

Desktop Vivo Claro Giga+ Fibra

Tocantins:

Vivo Oi Aranet Pronto Fibra Conectlan Claro

Metodologia de avaliação

Segundo a Melhor Escolha, a premiação considera as operadoras com quantidade mínima de testes no período avaliado e dados oficiais de acessos da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Para a premiação nacional, a operadora precisa ter presença significativa no país, com atuação nas cinco regiões. Já para a premiação estadual, a empresa precisa ter pelo menos 1,5% de participação no estado e atingir pelo menos 1,5% do total das amostras de testes no período de apuração.