Chico Barney: Tadeu Schmidt tira nota 10 no Enem e salva futuro do BBB 25

Tadeu Schmidt foi um dos grandes destaques da edição ao vivo do BBB 25 exibida na noite de terça-feira (28). Ele fez um discurso de eliminação para a saída de Edi e Raissa com recados para toda a casa. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (29).

Para o colunista do UOL, o discurso de Tadeu construiu uma histórica genérica, que valeria para qualquer uma das duplas que estavam na berlinda. No entanto, as palavras do apresentador funcionavam muito bem para Vitória Strada e Mateus —que foram os segundos mais votados.

Foi brilhante. Foi uma aula de storytelling. O Tadeu Schmidt, hoje, eu considero ele o maior discursista, palestrante do Brasil desde o Winston Churchill (1940 - 1945)

Chico Barney

Bárbara Saryne concorda com o bom desempenho de Tadeu. Para ela, o apresentador deixou um clima de suspense no ar, que deixou a impressão de que Vitória e seu amigo seriam eliminados. "Quando ele fala que é Edi e Raissa, eu fiquei assim [surpresa] na frente da televisão".

Estava nas mãos do Tadeu, ontem, a possibilidade do BBB ganhar novas temporadas ou não. Porque era chacoalhão que necessitava. E aí o discurso do Tadeu, somado a ideia do Big Fone de hoje, eu acho que a produção está fazendo o que dá para fazer no momento.

Chico Barney

