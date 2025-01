Brothers suspeitam de paredão falso após ausência de dinâmica no BBB 25

A eliminação de Raissa e Edilberto foi uma grande surpresa para alguns moradores do BBB 25. No entanto, ao notarem que nesta semana não aconteceu o Pegar ou Guardar, alguns participantes suspeitaram que o paredão poderia ser falso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Nesta última terça-feira (28), a dupla circense foi eliminada com 50,70%. Diferente da semana passada, os emparedados não tiveram que escolher ninguém para participar da dinâmica do Pegar ou Guardar.

No BBB 25, o prêmio final aumentará de acordo com o Pegar ou Guardar. Nesta dinâmica, algum participante terá que decidir se deseja ficar com a quantia oferecida semanalmente pelo patrocinador — gerando uma consequência para a casa —, ou guardar para que o valor seja somado ao prêmio.

Entretanto, após a saída de Raissa e Edilberto, a dinâmica nem mesmo foi mencionada por Tadeu Schmidt. O apresentador apenas anunciou que nesta quarta-feira (29) o Big Fone tocaria, oferecendo um almoço para três duplas com grandes consequências.

Ainda lamentando a eliminação dos palhaços, João Pedro compartilhou suas suspeitas de que o paredão poderia ser falso. "Ontem eu escutei um grito daquele lado ali e me veio na cabeça o grito da Raissa", afirmou. "Já pensou se fosse paredão falso?", cogitou Eva.

Acompanhando a conversa, Guilherme pontuou que, desta vez, não houve a dinâmica para aumentar o prêmio. "Eles tinham que escolher uma pessoa", acrescentou Renata. "Ninguém avisou a gente".

João Pedro seguiu teorizando que a ausência do Pegar ou Guardar poderia indicar um paredão falso. "Já pensou?", Maike se empolgou com a possibilidade. "Ou é paredão falso, ou eles ganharam uma grana e não deixaram pra casa", opinou Gabriel. "Se a gente tivesse ganhado e ficado com o dinheiro, eles teriam dito", afirmou Renata.

a essa altura do campeonato, eles estão achando que o paredão de Edilberto e Raissa é falso #BBB25 pic.twitter.com/veYLbs3f3e -- nico no #BBB25 👑👁️ (@niconatv) January 29, 2025

Apesar do paredão não ser falso, de fato, o programa não deu explicações sobre a ausência do Pegar ou Guardar. Procurado por Splash, até o momento, a Comunicação da Globo não se posicionou sobre o assunto. O espaço segue aberto para atualizações.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas