'Leão de quarto'; o discurso de Tadeu para eliminar Edilberto e Raissa

Edilberto e Raissa são a segunda dupla eliminada do BBB 25 (Globo). Eles receberam 50,70% dos votos na disputa contra Mateus e Vitória (43,51%) e Diego e Daniele Hypolito (5,79%). O discurso eliminatório da dupla garantiu o nome de Tadeu Schmidt como o assunto mais falado no X após a exibição do programa.

No discurso, Tadeu sugeriu para que todos os participantes façam uma autoavaliação e questionem se estariam torcendo para eles mesmo se estivessem como telespectadores.

Ele ainda falou que os brothers podem sim ser leões dentro dos quartos, mas que eles precisam se posicionar também na sala, na frente de todos.

Na vida real, nossos emparedados estão acostumados a receber um feedback, um retorno claríssimo. Os ginastas, quando estão num campeonato, tem uma nota que diz exatamente o que os juízes acharam da apresentação deles.

Os artistas, no picadeiro, recebem a avaliação do respeitável público imediatamente.A atriz na novela tem um monte de gente para dizer se ela está mandando bem. O arquiteto não tem exatamente plateia, mas tem cliente, que talvez se sinta mais a vontade para vaiar ou aplaudir.

Só que aqui são todos jogadores de Big Brother, que não sabem se o público tá aplaudindo. Aqui vocês não tem feedback, não tem retorno ou resposta sobre o jogo. É difícil saber se vocês estão no caminho certo, né?

Mas deixa eu trazer um lembrete: para certas coisas, não tem dúvida. Vocês têm a resposta dentro de vocês, porque todos aqui são fãs de BBB. Lá dentro de vocês, no fundo de cada jogador, tem um telespectador apaixonado. Isso vale para a casa toda.

Então, para e avalia: se você estivesse assistindo ao BBB 25, estaria torcendo para uma dupla como a sua? Seja sincero, você estaria sendo protagonista? Você estaria torcendo para quem: para a dupla amigona, que se dá bem com todo mundo e até faz média com os adversários?

Estaria torcendo para a dupla que é um leão quando está no quarto e um gatinho quando está na frente dos concorrentes? Leão de quarto é ótimo, tá? Contanto que não tenha medo de rugir na sala também.

Ou você estaria torcendo para quem fala o que precisa ser falado, na cara, sem ficar com muita explicação ou conversinha? O fato de todo mundo ter uma dupla deixa ainda mais difícil essa autoavaliação, porque, muitas vezes, um quer ir para um lado e o outro quer ir pro outro.

Um acelera e o outro puxa o freio de mão. E quem está certo? 'Ah, vamos chegar rasgando aqui', 'ah, melhor não...'. Ou então: 'Vamos nos posicionar, mas com muito cuidado para não parecer isso ou parecer aquilo'. Corre o risco de chegar aqui fora e você pensar: 'Poxa vida, tomei tanto cuidado e fui tão cauteloso que eu não vivi, não me arrisquei'.

E para ganhar esse jogo, tem que correr riscos. Aí vejam como um campeão de BBB tem que ser admirado mesmo. Porque mesmo correndo os maiores riscos, se atirando no desconhecido com toda a coragem de ser protagonista, não tem nada garantido. E mesmo assim o campeão vai com tudo, sem medo, porque é o único caminho certo para ser campeão.

Quem sai hoje correu riscos? É, tentaram do jeito deles. Talvez acreditaram que sabiam como fazer, mas não sabiam. Uma dupla que junta essa mulher de tanta sensibilidade e esse homem com o coração tão bonito.

Ela, mais do que ninguém, sabe o quanto esse cara é especial e o quanto o Brasil estaria ganhando em conhecer mais dele. Teve momento que eles não se entenderam? Teve, mas quem não teve esses momentos?

E olha, foi muito pouco perto do amor que existe entre essas duas pessoas. Isso sim essa dupla deixou muito claro e foi bonito de ver. Mas quem sai hoje é a dupla Edy e Raissa.

