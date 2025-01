BBB 25: Eliminado, Edi revela tristeza por atitude de Diego: 'Decepcionado'

Eliminados nesta terça-feira (28) do BBB 25 (Globo), Edilberto e Raíssa avaliam sua trajetória em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (29).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Edilberto disse ter ficado "triste" ao ouvir, ainda dentro da casa, Diego tentando colocá-lo no Paredão. "Tudo o que acontecia no programa era Edi e Raíssa. A gente se sentiu muito alvo de tudo", disse.

Eu não tenho atrito nenhum como Diego, admiro muito ele, já admirava antes (...) É um cara que faz parte do meu mundo agora (...) Mas fiquei muito decepcionado com o Diego pelo fato de ter descoberto que era opção de voto e dele e por ele ter rido ao descobrir Edilberto

Ele afirmou que o ginasta "comprou as dores" de Aline e Vinícius, e pediu desculpas para as famílias da dupla de amigos, caso tenham sentido que eles os agrediram. "Tentei jogar, colocar pimenta, mas sem agredir ninguém".

'Não esperava essa eliminação'

A dupla disse que a eliminação foi um "susto" e não esperava sair. "A gente realmente não esperava pelo fato de tudo o que vem acontecendo na casa", disse Edi. "Eu acho que o Brasil gosta de um jogo que seja atrevido, e agente tentou levar isso".

Segundo eles, a vivência no reality foi "maravilhosa". "Melhor experiência da minha vida", disse Raíssa. "Gratidão ao extremo", disse Edi.

Vida no circo

Ana Maria ainda perguntou sobre a vida no circo da família, que atualmente está em Ubá (Minas Gerais). "A minha casa é o circo, é o ônibus, a lona", contou Edi. "Quando precisa de uma residência física, a casa da sogra é o 'refúgio'".

Para ele, o circo tem a "mágica" de poder levar entretenimento para camadas mais humildes da população. "Não me vejo fazendo outra coisa", afirmou.

Raíssa, por sua vez, explicou como estuda sendo que viaja a cada 15 dias. Edilberto diz que existe uma lei que protege a transferência de alunos ciganos, circenses e nômades. "É uma loucura, professores diferentes, alunos diferentes, ensinos diferentes", disse.