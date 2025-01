Após almoço, brothers descobrem que foram ouvidos: 'Não tem o que fazer'

Durante a tarde desta quarta-feira (29), Eva, Renata, Guilherme, Joselma, Maike e Gabriel participaram de um almoço, no qual tiveram que escolher consequências para alguns participantes. Ao retornarem para casa, o grupo descobriu que foram ouvidos por todos os moradores do BBB 25.

O que aconteceu

Logo que retornaram para a casa, Maike e Gabriel foram avisados por João Gabriel e João Pedro que toda a casa assistiu ao almoço. Em um primeiro momento, o representante comercial agiu de forma tranquila, mas rapidamente foi atrás de Eva e Renata para alertar as sisters.

Ao encontrá-las no quarto Anos 50, Maike repassou a descoberta. "Mano, eles viram tudo", afirmou para as bailarinas. "A conversa?", questionou Eva. "Tudo, tudo. O almoço", garantiu o paulistano.

Sem tanto alarme, Renata deu de ombros diante da situação. "É isso. Não tem o que fazer. [...] Vai ficar p*to, dorme que passa e amanhã joga de novo! Não tem o que fazer. Mulher esse programa viu... vocês são f*das!", reagiu.

Ao ficarem sozinhas no quarto, Renata e Eva analisaram que não falaram nada demais durante o almoço. "Mas eu falei que queria separar a Thamiris e a Camilla, porque isso é cômodo pro meu jogo", relembrou Eva.

