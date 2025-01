Samara Felippo revela que beijou mulher na frente do namorado

Samara Felippo, 46, relembrou uma ocasião em que beijou uma mulher na frente de Elidio Sanna, 40, seu atual namorado.

O que aconteceu

Durante o videocast Exausta, apresentado ao lado de Carolinie Figueredo e Giselle Itiê, Samara falou sobre a experiência ficando com mulheres. "Desde pequena eu fui ensinada que gostar de mulher é errado, é sujo, não pode. Tanto que a primeira vez que eu dei um beijo numa mulher, eu tinha 25, 26 anos, eu me chicoteei. Fui contar para uma pessoa que eu não devia ter contato, chorando, culpada, o que que eu fiz...", disse.

Ela relembrou uma ocasião em que estava em uma festa com o atual namorado e beijou uma mulher na sua frente. "A gente estava na balada, eu tive uma atração por uma menina, e a gente se beijou. Eu beijei a menina estando com ele", contou.

Felippo diz que sentiu ressaca moral no dia seguinte, mas teve o apoio do amado. "No dia seguinte, eu acordei com uma ressaca moral horrorosa, muito ruim. E que precisei da aprovação dele para essa ressaca moral ir embora. E eu falei: 'tudo bem eu ter feito isso?'. Ele falou: 'você sentiu vontade de beijar?' Estou casada com ele até hoje por isso", falou.

Samara e Elidio estão juntos há 10 anos. O casal já falou que mantém um relacionamento aberto.