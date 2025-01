Proibição de brinquedos sexuais ajuda a criar conflito no BBB, diz sexólogo

Vitoria Strada e Gracyanne Barbosa já revelaram que não conseguiram levar brinquedos eróticos para o BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No entanto, a proibição dos itens no reality pode ter consequências negativas no comportamento dos brothers, indica a sexóloga Natali Gutierrez, também CEO de um sex shop. "A ausência de momentos de prazer pode intensificar o estresse e a irritabilidade. Isso porque o prazer sexual ajuda na liberação de endorfina, dopamina e ocitocina, hormônios que regulam o humor e proporcionam sensação de bem-estar. No confinamento, onde as emoções já estão à flor da pele, a privação pode exacerbar os ânimos", explica.

O veto aos brinquedos pode, inclusive, ser uma estratégia do programa para criar conflitos, diz o sexólogo e co-fundador da empresa Renan de Paula.

A tensão sexual reprimida e a falta de opções para aliviar o estresse podem levar os participantes a interações mais explosivas e emocionais, o que, no contexto do reality, é ótimo para audiência Renan de Paula

A escolha de proibir os itens no BBB, no entanto, pode reforçar tabus e "moralidades ultrapassadas", diz Renan, especialmente em relação às mulheres, em uma tentativa de evitar polêmicas que dividam o público. "Ao impedir o acesso a esses itens, o programa também desperdiça a chance de normalizar uma conversa mais aberta sobre sexualidade e autocuidado", afirma.

A Globo foi procurada pela redação para indicar o motivo pelo qual os brinquedos eróticos são vetados da mala dos participantes, mas não respondeu até a publicação deste texto.

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer eliminar no segundo paredão? Resultado parcial Total de 522073 votos 47,51% Edilberto e Raissa 4,39% Daniele Hypolito e Diego Hypolito 48,10% Mateus e Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 522073 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo