Novela do Cadeirudo é um dos destaques do Globoplay em fevereiro

"A indomada" (Globo), novela de 1997, é um dos destaques do Globoplay em fevereiro.

'A indomada' no Projeto Originalidade

No dia 17 de fevereiro, "A Indomada" será disponibilizada em seu formato original no Globoplay. Apesar de já estar no catálogo do serviço de streaming da Globo, a novela chega agora através do Projeto Originalidade, que atualiza as obras clássicas já disponíveis no catálogo com melhores resoluções, aspecto original e com todas aberturas e vinhetas.

Destaque em 1997, na TV Globo, a trama tem autoria de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares. "A indomada" é recheada de realismo fantástico e figuras que marcaram o imaginário popular.

Quem não se lembra do segredo em torno da identidade do Cadeirudo? E da icônica vilã Maria Altiva (Eva Wilma) que planejava inúmeras armações com o político Pitágoras (Ary Fontoura)?

Sem falar nos famosos e inesquecíveis bordões de personagens, como "Oxente, My God". A mistura dos costumes nordestinos e britânicos é uma marca da novela, com uma história ambientada na fictícia Greenville, cidade do litoral do Nordeste ocupada pelos ingleses no século XIX.