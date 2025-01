Hypolitos ou Vitória: qual Camarote pode deixar o BBB segundo parcial UOL

A disputa está acirrada no segundo Paredão do BBB 25 (Globo). Vitória e Mateus, Edilberto e Raissa e Diego e Daniele Hypolito se enfrentam na berlinda da semana e duas duplas estão disputando voto a voto de acordo com parcial da Enquete UOL.

Resultado parcial da enquete do UOL

Segundo a parcial da enquete UOL às 22h de segunda-feira (27), uma das duas duplas Camarote está bem ameaçada. A dupla em questão é Vitória Strada e Mateus.

Os dois travavam uma disputa acirrada com Edilberto e Raissa. Enquanto os circenses seriam eliminados com 48,22%, a atriz e o amigo vinham logo na cola, com 46,83%.

A outra dupla de Camarotes, Diego e Daniele, aparecia longe de qualquer perigo de eliminação. Os dois somavam apenas 4,95%.

A dupla mais votada será eliminada na terça-feira (28).