Filipe Ret quer botar músicas novas na estrada: 'Divulgando igual a camelô'

O rapper Filipe Ret se apresentou no quintal de casa. Ele foi uma das atrações do Festival Universo Spanta, que rolou na Marina da Glória, que fica ao lado do bairro de Ret, o Catete. O show, na sexta (17), aconteceu poucos dias depois do lançamento do clipe "Acima de Mim Só Deus", faixa do álbum "NUME", lançado em novembro, que bateu mais de um milhão de plays em três dias.

O que ele contou

O cantor segue marcando presença nas listagens de mais ouvidos nas plataformas de streaming. Em 2024, ele foi o artista mais escutado nas capitais Rio de Janeiro e Salvador de acordo com o Spotify. Para ele, todo esse poder viral é fruto de muito trabalho:

"Eu não lanço a música e deixo ver o que a música naturalmente vai conquistar. Eu fico ali divulgando igual a um camelô. Sempre tive naturalmente esse perfil de o tempo inteiro querer divulgar o meu trabalho. E isso é reflexo da quantidade de música que eu lancei no ano passado e da minha persistência", explica Ret. "É óbvio que tem a questão da identidade artística, melódica, lírica, visual que a gente vem construindo há muitos anos que vai consolidando a caminhada."

O cantor se prepara para sair em turnê em 2025. Ele brincou que agora precisa vender as 15 faixas inéditas que lançou no ano passado.

Filipe Ret durante o Universo Spanta 2025 Imagem: Divulgação

Agora é hora de colocar as músicas na estrada e dar vida para as músicas nos shows. As músicas lançadas em estúdio são uma e nos shows elas viram outra. Então, é deixar as pessoas vivenciarem essas músicas nas suas respectivas experiências e elas se transformarem no ao vivo na turnê. Filipe Ret

