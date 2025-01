Bruna Griphao elege fio-dental para novas fotos em Noronha

Bruna Griphao, 25, exibiu novos registros de sua viagem a Fernando de Noronha.

O que aconteceu

A atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um novo dump dos dias que passou no arquipélago pernambucano. Nas imagens, a ex-BBB aparece de biquíni fio-dental.

Bruna aproveitou para caprichar na pose e no carão enquanto exibia seu corpo malhado e definido. "Último dump, prometo", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da influenciadora não economizaram nos elogios. "Sereia", disse uma; "Beleza surreal", escreveu outro; "A mais gata", comentou um terceiro.