BBB 25: duplas emparedadas defendem permanência na casa

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Emparedadas, as duplas Vitória Strada e Mateus, Diego e Daniele Hypolito e Edilberto e Raissa defendem a permanência no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Guilherme e Delma venceram o Bate-Volta e se livraram do Paredão. Vitória e Mateus foram escolhidos pelos Líderes Diogo Almeida e Vilma. Camilla e Thamiris atenderam o Big Fone e, além de garantir a imunidade, puderam indicar outra dupla. Os escolhidos foram Edilberto e Raissa, que tinham direito a um Contragolpe e colocaram genro e sogra na berlinda.

Dani e Diego Hypolito: "Eu quero pedir para as pessoas darem a oportunidade, se for da vontade de todos, que a gente mostre nossa verdade. Verdade que o esporte construiu com a gente, de sermos como fomos até agora. De sermos coerentes, seguirmos nosso coração, nossa intuição e, acima de tudo, poder conta nossa história".

Edi e Raissa: "Acho que todo mundo tá assistindo e tá vendo essa perseguição que está havendo. Lógico, é jogo, mas a gente tá se sentindo muito prejudicado. Não conseguimos participar de nenhuma prova essa semana. Mas é isso, a gente está pro jogo".

Vitória e Mateus: "A gente quer dizer que tá vivendo isso aqui intensamente. A gente quer muito esse prêmio, quer viver cada segundo. Não teria trazido esse cara incrível se ele não fosse incrível. Estou com muito orgulho dele, da gente. (...) A gente joga, levanta, pensa que tá surtando. A gente tá sendo a gente mesmo, sempre, e mostrando todos os nossos lados".