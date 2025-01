Diogo e Vilma cogitam indicar sister para Paredão do BBB 25: 'Arrogante'

Em conversa com Edilberto e Raissa no BBB 25 (Globo), os líderes Diogo Almeida e Vilma afirmaram que têm algumas razões para indicar Camilla e Thamiris para o segundo Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, a dupla de líderes relembrou desentendimentos que tiveram com Camilla e Thamiris na casa. Eles também ressaltaram que as irmãs votaram neles no primeiro Paredão.

Diogo disse que gostaria que as rivais fossem mais beneficiadas no reality: "Eu tenho outras questões, não queria votar nelas. Gostaria que elas fossem beneficiadas e já falei isso para a Thamiris. Mas elas nos deram motivos. Foram extremamente arrogantes com a Vilmoca."

[A Camilla] Chamou a gente de hipócrita [depois da indicação para o Na Mira do Líder]. Depois deu as costas e saiu andando, xingando. Diogo

Vilma completou a história do filho: "Mandou a gente para aquele lugar mesmo. Umas três vezes, gritando para os quatro cantos do mundo. Ela se descontrolou! Eu falei: 'Camila, não te ofendi. Eu só disse que você estava escondendo o jogo. Me beijou na cozinha e depois me mandou para o Paredão'. E ela não aceitou."

Diogo afirmou que a trancista agiu de maneira "desproporcional e agressiva". Vilma acrescentou: "Ela quis chamar atenção."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas