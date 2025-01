BBB 25: Aline comenta possibilidade de ficar com Diogo: 'Dar uns beijinhos'

Diogo Almeida, 40, e Aline, 32, conversaram não só sobre a possibilidade de virarem aliados no BBB 25 (Globo), mas também sobre a chance de terem um affair dentro da casa.

O que aconteceu

O ator deseja que, o que quer que aconteça entre eles, venha a acontecer naturalmente. "A gente está tendo essa aproximação. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter alguma coisa. Depende muito do que a gente vai sentindo a cada dia, da troca que a gente vai tendo, da confiança que a gente vai tendo um no outro", analisou ele.

Aline, por sua vez, também admitiu que tem refletido sobre os próprios sentimentos em relação a Diogo. "Eu fiquei me perguntando: 'Será que seria legal fazer o que eu quero? E depois? E no dia seguinte? E se eu quiser dar uns beijinhos e acabou também?'" "Na boa, se quiser dar um beijinho e acabou, e a gente assumir que só está curtindo...", respondeu o ator. "É legal também", concordou a policial militar.

Os dois concluíram que, se rolar algo entre eles futuramente, deve ser de forma mutuamente respeitosa. "A gente não sabe o dia de amanhã. É complicado. Mas se a gente quiser estar junto, a gente fica junto. Se não quiser também...", argumentou Aline. "Acho que a gente também não pode ficar se apegando muito ao medo. É viver e se permitir também. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma respeitosa", concordou Diogo.

