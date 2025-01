Abstinência sexual, toalha caída, mão boba e vibrador: o lado +18 do BBB 25

Com quase duas semanas de exibição, o BBB 25 (Globo) já teve uma dupla eliminada, um Paredão formado e ainda contém 22 participantes. Confinados, os brothers e sisters já abriram o jogo e viveram alguns momentos "para maiores".

Splash selecionou os principais momentos +18 desse início de programa. Confira:

Os momentos +18 do BBB 25

Abstinência de quê? Em conversa com Delma, Gracyanne confessou estar com uma abstinência de algo "que não podia fazer". "Eu estou com abstinência de uma coisa de uma coisa que não dá para fazer aqui, querida! O resto é festa." Delma brincou com a influenciadora. "Pois segure, querida!".

Todo dia. Em outro momento, Gracyanne foi mais direta e comentou sentir falta de fazer sexo diariamente. Ela conversava com Thamiris, e confessou que gosta de transar todos os dias. Thamirsis brincou com a sister que alguns homens da casa estavam solteiros.

Vibrador no BBB? Em uma conversa na na academia, Vitória comentou que era "f*da não poder trazer um vibrador" para o programa. Gracyanne brincou que tentou levar o item para a casa e Thamiris disse que não teria coragem de usar.

João Pedro, do BBB 25, mostra demais Imagem: Reprodução/Globoplay

Descuido e nudez. João Pedro protagonizou o primeiro "acidente" de nudez da temporada. O goiano estava se trocando no quarto. Na hora em que abaixou a sunga sem a toalha, deixou suas partes íntimas à mostra. As luzes estavam apagadas no momento em que aconteceu.

Strip-tease. Giovanna, Aline e Gracyanne Barbosa relaxavam à beira da piscina quando Mateus surgiu caminhando pelo gramado. Curiosa com a cena, Aline não resistiu e perguntou: "Por que você está todo vestido assim?", questionou a baiana em tom descontraído.

Mateus, sem perder o bom humor, respondeu a amiga. "Está querendo me ver sem roupa?". O arquiteto ainda simulou um strip-tease para as sisters.

Mão Boba. Primeira dupla eliminada do programa, Marcelo e Arleane admitiram no Bate-Papo que se seguraram para não ir para debaixo do edredom. Arleane confessou que rolou uma "mão boba". "A gente estava segurando bastante. Uma mão boba ali rolou sim."

Reprodução quente. Com a ajuda de Vitória Strada, Aline reproduziu a forma que Diogo estava em seu pescoço durante o after após o segundo Show de Quarta. A sister fez questão de beijar o pescoço da atriz para demonstrar. Após sua encenação, a baiana foi questionada o que fez em seguida, mas Vitória roubou a cena ao responder: "Eu gozei aqui".