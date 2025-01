Choro de irmãs e papo de Aline e Diogo: como foi a segunda festa do BBB 25

A madrugada de sábado foi marcada pela segunda festa do BBB 25 (Globo), que contou com Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira como atrações.

O que aconteceu

Aline e Diogo conversaram após o ator e sua mãe entregarem uma das pulseiras do Na Mira do Líder para a policial. Na ocasião, o brother explicou que o alvo foi para Vinicius, dupla de Aline: "Ele me atravessou de uma maneira muito estranha".

Camilla e Thamiris não seguraram as lágrimas após serem indicadas como alvos dos Líderes Diogo e Vilma. Ao som da música "Com ou Sem Mim", as irmãs foram consoladas por aliados.

Em um papo com Vitória Strada, Maike afirmou ter medo de formar casal e estragar seu jogo com Gabriel. "Se você fica com alguém aqui, meio que casa. Eu não sei se quero isso", disse.

