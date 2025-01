Camilla promete colocar líder no Monstro se ganhar Anjo: 'Não tenho medo'

Em conversa com Thamiris, Vitória Strada e Mateus, Camilla prometeu tirar o líder Diogo do VIP e mandá-lo para a Xepa caso ganhe a segunda Prova do Anjo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Camilla e Thamiris são uma das duplas que estão na mira dos líderes Diogo e Vilma para o segundo Paredão. De olho no jogo, a trancista afirmou não ter medo de se expor caso ganhe a segunda Prova do Anjo.

Desculpa, se eu pegar o Anjo, vou tirar ele do VIP. Não tenho medo, estou aqui para me expor. A Thamiris ainda acha que ele [Diogo] pode mudar de ideia [sobre mandá-las para o Paredão]. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Camilla

Vitória comentou que mandar os líderes para o Castigo do Monstro seria uma passagem direta para o Paredão. Thamiris concordou e disse que não faria essa movimentação agora.

Camilla provocou a irmã: "É exatamente isso, medo de se expor!"

Thamiris rebateu: "E eu vou me expor com outra dupla por que? Eu tenho meu alvo. Vou ter que ceder porque você recuou mais uma vez."

A trancista ainda disse que não consegue ter uma amizade com Diogo: "Todo mundo aqui conversa com ele. A única pessoa que não conversa sou eu. Não consigo disfarçar. Não consigo ficar forçando e acho ele forçado. Até para comemorar acho ele forçado."

