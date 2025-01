Rhudson Victor comenta término polêmico com Sarah Aline e fala em traição

Rhudson Victor, 27, pronunciou-se pela primeira vez acerca do fim de seu namoro com Sarah Aline, 27.

O que aconteceu

O comediante começou citando um suposto amigo da psicóloga, que já teria sido pivô de desconfianças entre eles. "Quando eu comecei a minha relação com a minha ex, percebi uma pessoa na vida dela. Ela relatou que os dois já tinham ficado e a aproximação física não era recíproca, [mas] disse também que eu não precisava me preocupar - afinal, não faria sentido perder o que tinha comigo por conta dessa pessoa", detalhou ele, em texto divulgado no Instagram.

Rhudson se aborreceu, porém, ao descobrir que Sarah fazia confidências a seu respeito para o tal amigo, com quem teria uma intimidade excessiva. "Vi mensagens que não me bateram bem, e que eu não esperava, com o confidente dela. Mensagens sobre mim, expondo a minha vida pessoal, distorcendo e/ou omitindo fatos da nossa relação negativamente. Fora uma relação de amizade claramente maliciosa - o que, pra mim, já era uma traição, tendo em vista todo o espaço de escuta que eu já tinha dado para ela."

Ele também se defendeu das acusações de se aproveitar financeiramente da ex-BBB. "Quando comecei a me relacionar com ela, eu já morava em São Paulo, em um apartamento que divido com dois amigos. Posso comprovar minhas transferências bancárias para pagar aluguel e custear minha vida."

O comediante negou ainda qualquer tipo de atitude agressiva contra Sarah. "Eu recuso veementemente qualquer acusação de agressividade, de depredação do patrimônio alheio ou qualquer outra postura que seja parecida com essa. Não sou assim, nunca fui e nunca serei assim. Sempre nadei contra a onda que a sociedade impõe ao meu gênero e raça, sempre. Isso são mentiras."