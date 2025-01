'Parece ter surgido do nada', diz revista sobre 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

"Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, que recebeu indicações ao Oscar, segue repercutindo na imprensa internacional.

O que aconteceu

Além da Variety ter classificado a indicação como uma das surpresas do ano, a revista Vanity Fair falou sobre as chances do longa na categoria Melhor Filme. "A Academia sempre se inclina um pouco mais para o internacionalismo do que outros órgãos de votação como a PGA ou SAG. Mas ainda assim, a indicação de melhor filme para 'Aqui Estou Aqui' parece ter surgido do nada — isto é, se você não tivesse ouvido o chão aqui em Los Angeles", iniciou a publicação.

A nota continuou explicando seu ponto de vista. "No outono passado, o drama brasileiro de Walter Salles estava sendo exibido como um sucesso para qualquer membro da Academia que o visse; eles deliravam sobre ele para qualquer um que quisesse ouvir. O problema? Como acontece com qualquer título que não seja em inglês, foi difícil colocar esse filme no topo das pilhas de espectadores, não importa o quão bom seja o boca a boca".

Além da revista, veículos como The Hollywood Reporter, The Washington Post, Deadline e New York Times também repercutiram as indicações do longa brasileiro, que também teve Fernanda Torres, 59, indicada na categoria de Melhor Atriz. A cerimônia da 97ª edição do Oscar está marcada para 2 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos.