Ex-galã de Malhação é aprovado para ser diplomata: 'Maior desafio da vida'

Gabriel Falcão foi um dos aprovados na difícil prova do Instituto Rio Branco, requisito para se tornar diplomata do Itamaraty — o Ministério de Relações Exteriores do Brasil.

O que aconteceu

O ex-galã que protagonizou 'Malhação Casa Cheia" (2013/2014) compartilhou que se tornou diplomata na tarde desta sexta-feira (24). "Enfim, diplomata. (...) Não é nenhum exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: foram mais de dois anos de muita dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, de muito aprendizado".

Falcão lista que seu maior aprendizado não veio do que a prova exigia, mas sim sobre a vida e refletiu: "Primeiro, sempre é tempo de fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo".

Gabriel Falcão disputou uma das 37 vagas com outros 8524 candidatos. Para se tornar diplomata no Brasil você passa por um processo seletivo do Instituto Rio Branco, que o ator classifica como "um dos mais complexos e competitivos do país" que exige tempo médio de preparação de quatro anos.

Ele precisou fazer diferentes provas. Elas envolviam as seguintes áreas: História Mundial, História do Brasil, Política Internacional, Economia, Geografia, Direito Brasileiro e Internacional, Português, Inglês e Francês/Espanhol. Pontuar bem é o que garante vaga no CACD (Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata).

Gabriel Falcão compartilhou a aprovação com a família e amigos: "Como nada nessa vida se faz sozinho, esse resultado não é só meu, mas também da minha família, que me apoiou de todas as formas e me encorajou a encarar o medo de trocar um caminho profissional já trilhado por outro que era só sonho e incerteza; dos amigos e amigas, que compreenderam as muitas ausências e demoras em responder".

Os professores e novos colegas de profissão também foram lembrados: "[Essa aprovação também é] dos vários professores incríveis e generosos que tive a sorte de encontrar; e também dos novos colegas de profissão, cuja inteligência, sensibilidade e grandeza serviram e servem de inspiração para mim nessa nova jornada", disse o mestrando em filosofia da UnB (Universidade de Brasília).