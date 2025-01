BBB 25: Cirurgia que transformou rosto de Giovanna durou quase 7h; entenda

Giovanna Jacobina, a irmã e dupla de Gracyanne Barbosa no BBB 25, adota um visual diferente desde 2022 graças a uma cirurgia que realizou na face.

O que aconteceu

A sister passou por uma cirurgia ortognática bimaxilar, que corrige deformidades na mandíbula, além de uma rinoplastia, para transformar a estrutura do nariz.

Segundo os cirurgiões-dentistas Augusto Pary e Katyuscia Pary, que realizaram o procedimento, a cirurgia durou quase sete horas. "A cirurgia ortognática envolve os ossos maxilares, que compõem a maior parte do esqueleto facial", explica Katyuscia para o Jornal O Globo. "Na cirurgia, reposicionamos esses ossos para melhorar tanto a questão estética do rosto quanto a mordida e a respiração. Durou quase sete horas".

A principal queixa de Giovanna, diz a cirurgiã, era estética, uma vez que ela não conseguia fechar os lábios. "Além disso, ela apresentava respiração bucal. Quando dormia, sofria com vários problemas respiratórios, como apneia obstrutiva do sono e ronco. A mãe dela contava que conseguia ouvir os roncos em outro quarto, porque Giovanna também tinha a mandíbula retraída", afirmou a doutora ao jornal.