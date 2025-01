BBB 25: Quem está no VIP e na Xepa na liderança de Diogo e Vilma?

Diogo e Vilma, do camarote, venceram a segunda Prova do Líder do BBB 25 (Globo), realizada na edição de quinta-feira (25) e dividiram a casa entre os grupos VIP e Xepa.

VIP

Edilberto e Raissa

João Gabriel e João Pedro

Gabriel e Maike

Xepa

Aline e Vinícius

Camilla e Thamiris

Daniele e Diogo Hypolito

Eva e Renata

Giovanna e Gracyanne

Guilherme e Joselma

Mateus e Vitória Strada