Produtora do Mais Você festeja ao pegar buquê de Ana Maria Braga: Vou casar

Ana Maria Braga, 76, jogou um buquê de casamento para a equipe de produção do Mais Você, programa que apresenta na Globo.

O que aconteceu

A animadora fez a brincadeira de recém-casada com os funcionários, e uma de suas produtoras conseguiu o 'prêmio'. "Vou casar", brincou ela, ao publicar no Instagram registros do momento de descontração.

Ana Maria Braga se casou na última sexta-feira com o jornalista Fábio Arruda, 54. A cerimônia intimista aconteceu em São Paulo e contou com apenas 50 convidados - entre eles famosos como Eliana, Sabrina Sato e Gil do Vigor.

É o quinto casamento da apresentadora. Ela já havia sido esposa do economista Eduardo Pereira de Carvalho e do empresário Carlos Madrulha, além de ter tido relacionamentos sérios com Marcelo Frisoni e o francês Johnny Lucet.