Após cometer nova maldade, Bia perde melhor amiga em 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (8), da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela se irrita com Ronaldo.

Bia confessa a Juliano que dormiu com Ronaldo. Beto se desespera. Beatriz descobre que Carmem passou mal. Celeste termina sua amizade com Bia.

Beto vai ao encontro de Beatriz. Maristela desconfia de Basílio. Jacira beija Sérgio. Maristela descobre a conta bancária que Juliano abriu em nome de Clarice.

Clarice conta a Teresa que teve mais memórias. Maristela informa a Juliano que retomará a presidência da Perfumaria Carioca.