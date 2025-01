Tadeu celebra indicações de 'Ainda Estou Aqui': 'A vida presta e muito'

No fim da edição de quinta-feira (23) do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt celebrou as três indicações ao Oscar de "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Após se despedir dos brothers, o apresentador apareceu no estúdio com uma grande estátua do Oscar digital e parabenizou o feito. "VIP mesmo é o cinema nacional. 'Ainda Estou Aqui' recebeu três indicações ao Oscar."

Estamos totalmente orgulhosos . Tadeu Schmidt

Ao encerrar o programa, Tadeu ainda usou o "bordão" de Fernanda Torres. "Um beijo, a vida presta e muito."

"Ainda Estou Aqui" fez história ao ser indicado em três categorias do Oscar 2025. O filme de Walter Salles concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).