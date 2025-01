Ex-affair de Gracyanne analisa momentos quentes com sister: 'Ela tem o mel'

Gilsão, apontado como possível pivô da separação de Belo e Gracyanne, elogiou a participante do BBB 25 (Globo) e disse que ela "tem o mel", ao ser questionado sobre os momentos quentes do casal.

O que aconteceu

Durante participação no novo programa de Christina Rocha, no Kwai, Gilson de Oliveira, o Gilsão, comentou sobre o romance com a participante do Big Brother Brasil. Eles se conheceram na academia, o romance ganhou a mídia e, com isso, ele participou de A Fazenda, na Record.

Gilsão afirmou que Gracyanne é muito disciplinada e, por isso, tenta não errar nunca. "Ela é muito legal e trata todo mundo, não tem quem não goste dela".

Na conversa, ele garantiu que o romance aconteceu quando ela não estava mais com Belo e que ele esbarrava com o cantor na academia.

Ao ser questionado sobre o apetite sexual de Gracyanne, que virou assunto dentro da casa do BBB, ele confirmou: "Sim, ela tem o mel", em referência com a letra da música "Tua Boca", do Belo.

Recentemente, Gracyanne reclamou de abstinência sexual no confinamento. "Eu estou com abstinência de uma coisa de uma coisa que não dá para fazer aqui. O resto é festa".