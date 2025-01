Sonia Abrão: Desprezada, Dani Hypolito tem potencial de favorita do BBB 25

Convidada do programa Camarote com Chico Barney, a apresentadora Sonia Abrão analisou a participação dos irmãos Hypolito dentro do BBB 25 e disse que Diego e Daniele levaram muitas marcas emocionais e traumas de infância para dentro da casa, além de criticar o ex-ginasta por "desprezar" sua dupla no reality show.

Os dois trazem muitas marcas emocionais, que devem vir de infância, eles têm uma história que deve ter traumatizado bastante os dois, mas eu acho que isso não dá direito ao Diego de fazer o que ele faz com a irmã.

O que está me incomodando mais agora é ele rir dessa irmã nos momentos que para ela são importantes, são delicados, de novo aconteceu de ontem para hoje, ela começa a falar, ela começa a desabafar, eu acho que ela nunca conviveu com ele 24 horas por dia, então é um momento em que as coisas estão vindo mais a flor da pele.

Devem ter muitas feridas que ele não quer tocar, ele não quer ouvir essa irmã. Então, o que ele faz? Ele tenta transformar em piada. Ele desqualifica através do riso. O que é demonstração de afeto, ou então de brincadeira, no fundo tem um desprezo pelo que ela possa dizer. Ele não leva a sério essa irmã. Ele não valoriza o que ela tem para dizer.

Sonia Abrão

Na entrevista para Chico Barney, Abrão falou também que Daniele Hypolito é uma das grandes favoritas para chegar até a final do BBB 25.

Ela tem grande chance de se encaminhar para a final. Eu acho mesmo, quando as duplas se desfizerem, porque eu entendo muita coisa dele, eu acho que eles são desvalorizados. Acho que ela fica e ele vai embora.

Sonia Abrão

Sonia Abrão lamenta 'injustiça' com Boninho e detona duplas no BBB 25

A apresentadora Sonia Abrão lamentou também a grande injustiça com Boninho fora do BBB 25, além de detonar as duplas nesta edição do reality show global.

A atitude que tomaram de desfazer esse contrato, essa carreira, achei cruel, na verdade achei muito cruel com ele. Não merecia isso depois de tantos sucessos que ele fez, o tanto que ele carregou o BBB nas costas, eu achei muito injusto na verdade.

Sonia Abrão

Sonia Abrão detonou as duplas participantes deste BBB 25, afirmando que eles estão em um grande marasmo.

Acho que está faltando um elenco. Esse negócio de entrar em dupla era uma ideia legal, na prática não está funcionando porque as duplas não são boas, e você não tem bola de cristal também, eles avaliaram, acharam que ia dar caldo, mas as duplas não são boas.

Sonia Abrão

"Resiliência de Arthur e Davi os tornaram grandes campeões"

Sonia Abrão falou ainda sobre algumas semelhanças entre dois ex-participantes, Arthur Aguiar que venceu o BBB 22, e Davi, campeão da edição do ano passado do reality.

No caso do Arthur, eu não sei se eles têm alguma coisa em comum, talvez seja a resiliência, a capacidade de suportar o vento contrário, a oposição total dos brothers e das sisters, porque é um time inteiro contra um só, então para você aguentar aquilo é muito complicado.

Com o Arthur a gente viu isso claramente, mas ele era um estrategista, ele era bom de jogo, ele tinha em vários momentos sangue frio mesmo, tanto que ele ensinava o jogo para os caras que estavam em princípio do lado dele e o pessoal não seguia e quebrava a cara.

Eu nunca vi dois brothers que sofressem tanto num reality como os dois sofreram. O Lucas e o Davi. E aí eu vou te falar o que eles têm em comum. Eles são alvo de racismo. Ali era um grande diferencial do pessoal. Não vem dizer que não, é porque eles faziam isso, porque não jogavam bem. Ok, pode ser milhares de coisas, mas que esses componentes existiam, existiam. E principalmente em relação ao Davi.

O Lucas não conseguiu resistir a tudo isso. Ele pediu para sair, se não pedisse, ele ia ser enxotado, jogado pela porta fora. Agora, com o Davi ele mostrou isso. Isso me impressiona bastante. Porque o dia que ele quebrou emocionalmente, quebrou de verdade, eu nunca vi cenas tão comoventes.

Ele foi sincero do começo ao fim. O Davi não sabia jogar, ele sabia resistir. E ele tinha uma alegria de viver que realmente era uma coisa que motivava ele a seguir em frente. Ele tinha uma razão também, um propósito, que era vencer.

E ele conseguiu, e eu nunca vi uma vitória assim, com um corpo tão grande, espalhado pelo Brasil inteiro. Eu achei que ele é um dos maiores campeões mesmo, se não for o maior.

Sonia Abrão

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas