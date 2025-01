'Ainda Estou Aqui' faz história com indicação inédita ao Oscar de melhor filme

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta quinta, 23, os indicados à 97ª edição do Oscar, o principal prêmio do cinema mundial. A lista completa foi revelada em uma cerimônia transmitida ao vivo com os atores Bowen Yang e Rachel Sennott.

Em uma grata surpresa, Ainda Estou Aqui foi indicado ao prêmio máximo do Oscar, o de Melhor Filme. É a primeira vez na história que o Brasil conquista uma vaga na categoria. O longa de Walter Salles ainda conseguiu indicações nas categorias de Melhor Filme Internacional e de Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

O principal rival do País na categoria internacional, o francês Emilia Pérez, lidera a premiação com 13 indicações. O épico O Brutalista, de Brady Corbet, e o musical Wicked ficam logo atrás, com 10 indicações cada.

A cerimônia do Oscar ocorre na noite do dia 2 de março, um domingo, com apresentação de Conan O’Brien.

Lista de indicados ao Oscar 2025:

Melhor Filme

- Anora

- O Brutalista

- Um Completo Desconhecido

- Conclave

- Duna: Parte 2

- Emilia Pérez

- Ainda Estou Aqui

- Nickel Boys

- A Substância

- Wicked

Melhor Direção

- Sean Baker - Anora

- Brady Corbet - O Brutalista

- James Mangold - Um Completo Desconhecido

- Jacques Audiard - Emilia Pérez

- Coralie Fargeat - A Substância

Melhor Ator

- Adrien Brody, O Brutalista

- Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

- Colman Domingo, Sing Sing

- Ralph Fiennes, Conclave

- Sebastian Stan, O Aprendiz

Melhor Atriz

- Cynthia Erivo, Wicked

- Demi Moore, A Substância

- Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

- Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

- Mikey Madison, Anora

Melhor Ator Coadjuvante

- Yuri Borisov, Anora

- Kieran Culkin, A Verdadeira Dor

- Edward Norton, Um Completo Desconhecido

- Guy Pearce, O Brutalista

- Jeremy Strong, O Aprendiz

Melhor Atriz Coadjuvante

- Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido

- Ariana Grande, Wicked

- Felicity Jones, O Brutalista

- Isabella Rossellini, Conclave

- Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Melhor Filme Internacional

- Ainda Estou Aqui (Brasil)

- The Girl With The Needle (Dinamarca)

- Emilia Pérez (França)

- The Seed of the Sacred Fig (Alemanha)

- Flow (Letônia)

Melhor Roteiro Original

- Anora

- O Brutalista

- A Verdadeira Dor

- Setembro 5

- A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

- Um Completo Desconhecido

- Conclave

- Emilia Pérez

- Nickel Boys

- Sing Sing

Melhor Animação

- Flow

- Divertida Mente 2

- Memoir of a Snail

- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

- O Robô Selvagem

Melhor Documentário

- Black Box Diaries

- No Other Land

- Porcelain War

- Soundtrack to a Coup d’Etat

- Sugarcane

Melhor Documentário em curta-metragem

- Death by Numbers

- I Am Ready, Warden

- Incident

- Instruments of a Beating Heart

- The Only Girl in the Orchestra

Melhor curta-metragem

- A Lien

- Anuja

- I’m Not a Robot

- The Last Ranger

- The Man Who Could Not Remain Silent

Melhor Curta de Animação

- Beautiful Men

- In the Shadow of the Cyrpess

- Magic Candles

- Wander to Wonder

- Yuck!

Melhor Trilha Sonora

- O Brutalista

- Conclave

- O Robô Selvagem

- Wicked

- Emilia Pérez

Melhor Canção Original

- El Mal - Emilia Pérez

- The Journey - The Six Triple Eight

- Like a Bird - Sing Sing

- Mi Camino - Emilia Pérez

- Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Melhor Som

- Um Completo Desconhecido

- Duna - Parte Dois

- Emilia Pérez

- Wicked

- O Robô Selvagem

Melhor Design de Produção

- O Brutalista

- Conclave

- Duna - Parte 2

- Nosferatu

- Wicked

Melhor Fotografia

- O Brutalista

- Duna -Parte 2

- Emilia Pérez

- Maria Callas

- Nosferatu

Melhor Maquiagem e Cabelo

- Um Homem Diferente

- Emília Perez

- Nosferatu

- A Substância

- Wicked

Melhor Figurino

- Um Completo Desconhecido

- Wicked

- Nosferatu

- Gladiador 2

- Conclave

Melhor Edição

- Anora

- O Brutalista

- Conclave

- Emilia Pérez

- Wicked

Melhores Efeitos Visuais

- Alien: Romulus

- Better Man

- Duna - Parte 2

- Planeta dos Macacos: O Reinado

- Wicked