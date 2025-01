Blake Lively e Reynolds querem vetar declarações de advogado de Baldoni

Blake Lively, 37, e Ryan Reynolds, 48, entraram com uma representação legal contra o advogado de Justin Baldoni, 40.

O que aconteceu

O casal de atores acusa a equipe jurídica de Bryan Freedman, que representa Baldoni legalmente, de divulgar informações falsas sobre o caso. A carta foi enviada ao tribunal por Lively e Reynolds na terça-feira (21) e, segundo o portal TMZ, solicita uma ordem de proteção para impedir que Freedman e seus subordinados incorram em "conduta imprópria", promovendo uma suposta "campanha de mídia de assédio e retaliação" contra a atriz e seu marido.

Blake e Ryan alegam que Freedman estaria dando declarações à imprensa que, além de irrelevantes para o caso, podem prejudicar o júri - algo constitucionalmente vetado. Como exemplo, eles citam a divulgação de imagens não editadas do filme "É Assim Que Acaba" (2024) - as quais, na visão dos advogados da atriz, "corroboram ao pé da letra" o que ela descreveu em sua petição inicial, protocolada em dezembro.

Insiders afirmam que a intenção de Baldoni é "divulgar vídeos e mensagens de texto para provar que as alegações [de Lively] são falsas". De acordo com tais fontes do TMZ, o ator considera injusto que a atriz tente impor uma ordem de silêncio contra ele e seus representantes, depois de fazer contra ele "uma campanha [midiática]" que "lhe custou três empregos e centenas de milhões de dólares".