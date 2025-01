'Volta por Cima': após revelar segredo, Jayme acaba com vida de Doralice

No capítulo de quarta-feira (22), da novela "Volta por Cima" (Globo), Jayme (Juliano Cazarré) conta toda a verdade sobre o bilhete premiado de Lindomar (MV Bill) para Doralice (Tereza Seiblitz).

O que vai acontecer

A mãe de Madalena (Jéssica Ellen) chega na casa do amigo e escuta uma conversa sua com Tereza (Claudia Missura). "É isso que eu estou pensando, Jayme? O bilhete do Lindomar estava premiado, e o Osmar pegou esse dinheiro?", questiona.

Em um primeiro momento, o gaúcho tenta mentir para a grande amiga. "É, claro que não. Você está imaginado coisas", diz ele. "Olha no meu olho, Jayme. Eu estou imaginando coisa?", pergunta ela.

Desnorteado, Jayme decide contar que Osmar (Milhem Cortaz) roubou o bilhete premiado. "O Osmar estava sendo ameaçado de morte pelo filho da Violeta, Doralice. O teu irmão precisava pagar uma grana alta pra ele, o tal Baixinho. Quando o Osmar viu o vídeo que eu fiz no último dia do Lindomar na Formosa e ficou sabendo que o seu marido tinha comprado um bilhete premiado no Minha Sorte, ele surtou", confessa.

Doralice fica devastada ao descobrir a verdade sobre o irmão. "O Osmar achou o bilhete na sua casa, caçou nas coisas do Lindomar. Ele conferiu, viu que estava cheio da grana e ficou com tudo pra ele, Doralice", completa Jayme. "Isso não pode ser verdade. O meu irmão não fez isso comigo... Não pode ser", responde a costureira.

