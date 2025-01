Vitória reclama sobre dificuldade para usar banheiro no BBB: 'Travada'

Vitória Strada desabafou nesta terça-feira (21) sobre estar enfrentando dificuldades para usar o banheiro da casa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vitória desabafou com as aliadas sobre não estar conseguindo "fazer cocô" dentro do reality show.

Já sou travada lá fora [do BBB] e falei [para a produção] 'vou ter esse problema aqui'. Tá foda, tá me incomodando muito, porque você fica enfezado mesmo. Vitória Strada

A sister confessou que chegou a receber um remédio da produção para resolver o problema, mas que, segundo ela, é "muito fraco". "Pra mim, não vai funcionar", disse.

Camilla perguntou se a amiga estava comendo laranja e bebendo água todos os dias, e ela respondeu que sim: três garrafas de água por dia. "Tem que beber mais", respondeu a aliada.